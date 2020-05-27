الصحة: ندرب الأطباء على الإجراءات الاحترازية.. والمستلزمات متوفرة

قال الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا والعامل البشري هو الأولوية لدى وزارة الصحة لأنه هو رأس المال والأولوية وهو القوة التي تحارب بها الوزارة.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحفاظ على العامل البشري كان يتمثل في محورين، الأول هو مستلزماته الطبية اللازمة لوقايته والأمر الثاني تدريبه على استخدام هذه المستلزمات بشكل صحيح يضمن استعمالها بكفاءه تحميه.

وشدد على أن المستلزمات متوفرة بكل المستشفيات والمخازن لمدد طويلة، والمستشفيات الآن بها مستلزمات تكفي من 15 يوما لشهر، والتموين الطبي يتم صرفه يوم بيوم وساعة بساعة.

وأشار فوزي إلى أنه منذ بداية الجائحة وغيرت الوزارة شكل تدريب الأطباء، نظرا للظروف المستجدة وتمت تقوية وسائل التعليم عن بعد للوصول للأطباء في منازلهم، حيث تم تدريب الأطباء على التعامل مع الجائحة وهناك برامج لمكافحة العدوى والواقيات الشخصية، وهناك برامج أخرى تخص بروتوكول العلاج، وآخر لتطوير قدرات الأطباء على العمل بالرعاية المركزة خصوصا مع عجز أطباء الرعاية المركزة من قبل الجائحة وكان لابد من رفع الكفاءة وزيادة الأعداد.