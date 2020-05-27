"قريبه بلغ عنه".. تفاصيل هروب "وائل" من "الحجر" لقضاء العيد مع أسرته

أبلغ أهالي عزبة الناقوري بقرية أبو سعيفة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، الجهات التنفيذية عن نجار مسلح مصاب بفيروس كورونا مستجد، بعدما هرب من مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، لقضاء العيد مع أسرته.

وبحسب مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة، وصل وائل محمد همام، 35 سنة، نجار مسلح، إلى مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، بعد أن جرى تحويله من مستشفى صدر دمنهور، عقب التأكد من إيجابية تحاليله بفيروس كورونا المستجد، ولم يلبث سوى يومًا واحدا داخل الحجر، حيث استغل وجود أتوبيس يقل المتعافين من فيروس كورونا داخل المستشفى، وتسلل من حجرته واستقل الأتوبيس معهم دون أن يشعر أحد.

وأضاف المصدر، أن هذه رواية أقرب للحقيقة، حيث قال آخرون داخل المستشفى إنه هرب من سور المستشفى إلى الخارج مباشرةً، مشيرا إلى أن أهل قريته أبلغوا عنه فور مشاهدته، إذ حضر مسؤولو الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما جرى تطهير وتعقيم القرية على مدار 3 أيام متواصلة.

فيما قال كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز الدلنجات، إنه تلقى اتصالًا تليفونيا من أحد أقارب المريض الهارب بعزبة الناقوري التابعة لقرية أبو سعيفة يبلغه فيه بالواقعة، بالتزامن مع تلقيه مكالمة من الدكتور أسامة عمار مدير الإدارة الصحية للتنسيق معه بشأن إعادة المريض واستكمال فترة علاجه بمستشفى الدلنجات المركزي.