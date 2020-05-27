برلماني: أطباء مصر كجنودها لا يهربون من المعارك

قال النائب حسن عمر، إن الدولة المصرية تواجه حربا قوية في مواجهة فيروس كورونا، الذي أرهق دول كثيرة حول العالم، وأسقط الكثير من النظم الصحية في بلاد عديدة .

وأكد البرلماني فى بيان صادر عنه اليوم، أنه يدعم حق الأطباء المادي والمعنوي، وحقهم في تلقي رعاية صحية تتماشى مع ما يواجهوه من مخاطر أثناء عملهم.

وشدد على أن مطالب الأطباء حق أصيل لهم، وأن ما تعانيه المستشفيات والأطباء من مشاكل هو حصاد سنين طويلة مضت طال فيها الإهمال والتجاهل القطاع الصحي والطبي، وأن الأزمة الحالية كشفت عن ما نعانيه من تدهور في هذا القطاع الحيوي، والذي يستلزم الكثير من الاهتمام والرعاية من الدولة حتى يصبح قطاعا قويا يواجه ليس فققط أزمة كورونا، ولكن أيضا ما يستجد من أزمات صحية.

وأشار البرلماني، أن الدولة منذ عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحن نجد خطوات كثيرة على الطريق الطويل لإصلاح المنظومة الصحية، وأن ما وصلنا إليه في مواجهة أزمة كورونا، يؤكد أن الدولة تحركت في الاتجاه الصحيح نحو تحسين أوضاع الأطباء، وأيضا المستشفيات، ولكن الطريق طويل، ويحتاج إلى تكاتف الجميع حتى نعبر الأزمة الحالية بأقل خسائر ممكنة.

كما أشاد النائب، بتجاوب وزارة الصحة مع مطالب الأطباء، وتوجهات القيادة السياسية بسرعة تجهيز أماكن عزل مخصصه للطواقم الطبية في كل مستشفى عزل أو حميات يعمل بها الطبيب، مشيدا بسرعة تحرك وزارة الصحة حتى تقطع الطريق على مثيري الفتن وراغبي الفوضى، فإن أطباء مصر كجنودها أقوياء في المعارك، ولا يهربون مهما كانت الحرب شرسة.