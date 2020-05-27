الصحة: 600 طبيب تدربوا على برنامج علاج مصابي كورونا بالمدن الجامعية

قال الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنّه جرى تدريب نحو 3000 طبيب عن بعد على برنامج مكافحة العدوى، و100 طبيب على البرنامج العلاجي، و1600 ممرضة على أعمال الرعاية المركزة و600 طبيب على الرعاية المركزة.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّه جرى تدريب نحو 600 طبيب على برنامج التعامل مع مرضى كورونا ممن يتلقون الرعاية الصحية بنزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية.

وتابع فوزي أنّ قرار تخصيص أماكن للعزل للأطباء والممرضين خلال فترات عملهم، لم يكن جديدا، وجميع الأطقم الطبية المصابة جرى علاجها بمستشفيات العزل ومستشفيات الوزارة، وتخصيص أماكن لهم بعد التوسع في المستشفيات التي تتعامل مع فيروس كورونا، وذلك لطمأنتهم.