تركيب بوابة تعقيم ذاتي بمستشفى العصبية والنفسية الجامعي بأسيوط

شهد رئيس جامعة أسيوط، خطوات تركيب بوابة تعقيم ذاتي بمستشفى العصبية والنفسية، وذلك بحضور الدكتورعبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور علاء درويش مدير المستشفى العصبية والنفسية، والدكتور عادل عبده مدير المجمع التعليمى التكنولوجي المتكامل، والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية والعلاجية بمستشفيات أسيوط الجامعية.

وأشار الدكتور طارق الجمال، إلى أنه جرى خلال إجازة عيد الفطر المبارك تكثيف إجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل مرافق الجامعة المختلفة، وذلك ضمن خطة موسعة وقائمة منذ عدة شهور بشكل متواصل من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المتواجدين بها، معرباً عن شكره للمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط والتابع لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء على إهدائه بوابة التعقيم الذاتي لمستشفيات أسيوط الجامعية وحرصه على دعم جهود المنظومة الطبية في جامعة أسيوط في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها منع انتشار الميكروبات والفيروسات المعدية داخل كافة مبانيها ومنشآتها بصفة عامة وصروحها الطبية بصفة خاصة، وتطبيق كافة إجراءات وضوابط مكافحة العدوى المنصوص عليها من الهيئات المختصة المحلية والدولية.

وأضاف الدكتور عادل عبده مدير المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل، أن إهداء المجمع بوابة التعقيم الذاتي للجامعة يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي يقوم به صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء ومشروعاته المختلفة، وذلك بناء على توجهات الدولة بكافة قطاعاتها باتخاذ ودعم كافة الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والتي من بينها عمل تعقيم ذاتي للأشخاص مع إمكانية تعقيم للأيدي عن بعد من خلال حساس مستقل، وهي من إنتاج وتنفيذ المجمع.

وأوضح مدير المجمع، أن سعرها السوقي يبلغ عشرين ألف جنيه، وتتميز بإمكانيات متقدمة حيث إنها مكونة من وحدة خارجية ووحدة للتحكم حسب الطلب، وشاسيه قابل للفك والتركيب من الحديد المدهون والألمونيوم والأرضية من صاج من الحديد مغطاة لوح من الألمونيوم مانع الانزلاق وحوض صرف من الصاج ومزودة بمطلع لذوى الاحتياجات الخاصة، أما الإضاءة فمن لمبات LED لتوفير استهلاك الطاقة ولمبة إشارة لبيان الدخول والخروج، وتبلغ سعة الخزان بها 20 لترا، ومزودة بفوهة رشاش لإجراء التعقيم والتطهير من أعلى، ويمكن تحديد زمن التعقيم حسب الحاجة من 2.5 ثانية إلى 5 ثواني ومزود بتعقيم لليدين من نفس مادة تعقيم الجهاز بدون لمس.، كما لا يتأثر الحساس للدخول المزود فيها بالرزاز وكذلك معقم اليدين يعمل بحساس على بعد 30 سم.