تجمع العشرات للاحتفال بمتعافي من كورونا بعد عودته إلى منزله بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثق احتفال الأهالي بمركز أبو كبير بعودة مواطن إلى منزله بعد تعافيه من مرض "كورونا".

وأظهر المقطع تجمع عدد من الأهالي والأطفال أمام منزل المواطن الذي تعافي من الفيروس بعد احتجازه عدة أيام داخل مستشفى العزل وسط تصفيق وترديد عبارات الترحيب والتراقص على أنغام موسيقى.

وأثار المقطع استياء بين متداوليه على "فيسبوك"، مشيرين إلى أن التجمعات من شأنها أن تساعد على انتشار الفيروس وأنه كان من الأفضل التهنئة بطرق أخرى وفقا للإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد وارتداء الكمامات والقفازات وتجنب التزاحم.