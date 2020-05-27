أخبار البنوك.. اشتري شهادة معاش بكرة واضمن إعانة شهرية في سن الشيخوخة

يسعى الكثيرون قبل بلوغ سن المعاش إلى توفير مبلغ مالي ليكون عونا وسند له عندما يأتي موعد خروجه على المعاش، ليساعده على تلبية احتياجاته الأساسية من متطلبات الحياة، لذلك وفرت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وثيقة "معاش بكرة" لتساعد أصحاب المعاشات على توفير مبلغ من المال يتم صرف لإعانتهم.

وتدفع وثيقة "معاش بكرة" مبلغا تقاعديا ويكون أمام المؤمن عليه 3 اختيارات عند بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه لصرف المعاش، وهي: صرف المعاش دفعة واحدة، دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 سنوات أو دفعات شهرية مضمونة لمدة 15 عاما.

وتستعرض "الوطن" شروط الحصول على وثيقة "معاش بكرة" ومزاياها والحقوق التي يحصل عليها صاحبها، وفق الموقع الرسمي لـ"مصر تأمينات الحياة":

المزايا التأمينية لوثيقة "معاش بكرة"

1- يتم دفع مبلغ المعاش في المستحق عن الشهادة في الحالات التالية:

- عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المحدد.

- في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

- في حالة العجز الكلي الدائم للمؤمن عليه خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

2- تدخل الوثيقة سحب نصف سنوي والجائزة تكون بزيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقا للشروط الأساسية المتفق عليها.

3- يتم إصدار الوثيقة بقسط وحيد ويمكن للعميل إضافة أقساط أخرى خلال مدة التأمين لزيادة قيمة مبلغ المعاش أو الدفعات المضمونة الخاصة به دون التزام بموعد أو قيمة محددة للقسط.

4- احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

5- لا يشترط إجراء كشف طبي لوثيقة "معاش بكرة" لكل الأعمار ومبالغ التأمين.

6- لا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها حال عدم سداد العميل لأحد الأقساط.

7- يتم استلام الوثيقة خلال دقائق مباشرة من أي من فروع البنك الأهلي المصري.

شروط الحصول على وثيقة "معاش بكرة"

1- أن يكون سن المؤمن عليه لا يقل عن 18 عاما، وألا يزيد عن 59 عاما.

2- الحد الأدنى لعمر الوثيقة هو 5 سنوات.

3- يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق.

4- الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه مصري والحد الأقصى هو 60.000 جنيه مصري لكل وثيقة خلال العام.

5- حال قرار تصفية الوثيقة يمكن للعميل تصفيتها بعد مرور سنة واحدة فقط من إصدارها وتحسب قيمة التصفية بداية من السنة الثانية كالتالي:

- السنة الثانية والثالثة: يحصل العميل على 95% من أي قسط مدفوع مضى على سداده عام واحد.

- نهاية السنة الثالثة وما بعدها: يحصل العميل على 100% من أي قسط مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.

فروع البنك الأهلي المتوفر بها خدمة وثيقة "معاش بكرة"

- القاهرة: المقطم، نادي الزمالك، الهرم، كورنيش المعادي، رابعة العدوية، الميرغني، بيفرلي هيلز، 6 أكتوبر.

- الإسكندرية: المنتزه، جرين بلازا، الشلالات.