تفاصيل الفائدة على 4 شهادات إدخارية بالعملة الأجنبية من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي، عدد من الشهادات الإدخارية بالعملة الأجنبية للمصريين والأجانب، بمميزات متعددة، وتقدم "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، قيمة الفوائد على الشهادات الإدخارية بالعملة الأجنبية، التي يقدمها البنك الأهلي المصري للعملاء من المصريين والأجانب.

الشهادات الإدخارية بالعملات الأجنبية

يقدم البنك الأهلي عدد من الشهادات الادخارية بالعملات الأجنبية، وهي كما يلي:

الشهادة الذهبية الجديدة

يمكن شراء الشهادة بالدولار أو اليورو والحد الأدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها.

مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد، وسعر العائد ربع سنوي 3.75% و 1.25% لليورو.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

مميزات الشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادات من أي من فروع البنك وفقا للتعليمات السارية.

العائد ثابت طول مدة الشهادة، ويحسب من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويستحق بنفس عملة الشهادة.

لكل 500 دولار أو يورو فرصة لدخول سحب دوري على جوائز سيارات (مرتين سنويا) علما بأنّ الشهادة الفائزة لا يحق لها دخول السحب مرة أخرى طول مدة الشهادة.

شهادة مصر الدولارية 5 سنوات

عملة الشهادة الدولار فقط، الحد الأدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها.

مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وسعر العائد ربع سنوي 4.50%.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

مميزات الشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادات من أي من فروع البنك وفقا للتعليمات السارية.

العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

يحسب من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويستحق بنفس عملة الشهادة.

أهل مصر الدولارية 7 سنوات

الحد الأدنى للشراء 1000 دولار ومضاعفاتها.

مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد، وسعر العائد ربع سنوي 5%.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

مميزات الشهادة

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقا للتعليمات السارية.

نوع العائد ثابت طول مدة الشهادة.

يحسب من يوم العمل التالي ليوم الشراء و ستحق بنفس عملة الشهادة.

شهادة كنزي

الحد الأدنى للشراء 1000 دولار ومضاعفاتها أو اليورو.

مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وسعر العائد ربع سنوي 3.75% للدولار، أو 1.25% لعملة اليورو.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 3 أشهر.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

مميزات الشهادة

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقا للتعليمات السارية.

العائد ثابت طول مدة الشهادة.

يدفع مبلغ الشهادة مخصوما منه قيمة العائد عند الشراء.