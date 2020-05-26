أخبار البنوك.. كل ما تريد معرفته عن فتح حساب جاري في البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات مختلفة لعملائه سواء كانت القروض والبطاقات الائتمانية وشهادات الإدخار والودائع.

وتستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن فتح حساب جاري في البنك الأهلي المصري وفق الموقع الرسمي له، كالتالي:

الحسابات الجارية هي ودائع تحت الطلب تمنح حرية السحب والإيداع فى أى وقت وبدون شروط.

الحد الأدنى لفتح حساب جاري في البنك الأهلي هو 500 جنيه للأفراد، و5 آلاف جنيه للشركات.

يجب تقديم إثبات مصدر للدخل عند فتح حساب جاري بالبنك الأهلي.

يمكن طلب إصدار دفتر شيكات على الحساب الجاري.

يمكن استقبال تحويلات خارجيه على الحساب من خلال رقم الحساب والسويفت كود الخاص بفرع الحساب.