مصادر: الحكومة تحيل مشروعات قوانين الانتخابات للبرلمان يونيو المقبل

قالت مصادر برلمانية لـ "الوطن"، إنه من المتوقع أن تحيل الحكومة إلى البرلمان في الجلسات العامة المقرر عقدها في يونيو المقبل، مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية.

وأشارت المصادر إلى أن المشروعات تتضمن تعديل قانون مجلس النواب ومشروع قانون مجلس الشيوخ وقانوني الدوائر الانتخابية، وتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضحت المصادر إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ستبدأ فور إحالة هذه القوانين في عقد اجتماعاتها لمناقشاتها وإعداد تقرير حولها لعرضه على المجلس.

وشددت المصادر على أن سبب تأخير إرسال مشروعات قوانين الانتخابات يرجع إلى انشغال الحكومة بجائحة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من تداعيات صحية واقتصادية.

من جانبه أكد النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أنه من المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية لغرفتي البرلمان في توقيت واحد، على أن يتم زيادة عدد اللجان الانتخابية والأيام المخصصة للاقتراع أمام الناخبين.

وأوضح كمال لـ "الوطن" أن دور الانعقاد الحالي للبرلمان لن ينتهي إلا بعد انتهاء المجلس من إقرار الموازنة العامة للدولة 2020-2021، وإقرار قوانين الانتخابات التشريعية باعتبارها من المحددات الدستورية.

وقال إن الوضع في مصر مازال مستقرا رغم جائحة فيروس كورونا، ولن نحتاج إلى إحداث فراغ تشريعي يترتب عليه إصدار قرارات بقوانين من رئيس الجمهورية، ولذلك ستجري الانتخابات في موعدها.