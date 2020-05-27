عربية النواب: إشادة الجيش الليبي بمسلسل الاختيار ضربة موجعة للإرهاب

اعتبر أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أنّ الجيش الوطني الليبي أشاد بمسلسل الاختيار الذي يوثق حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، ما يعد ضربة قوية للإرهاب والإرهابيين.

وأوضح النائب، في بيان عنه، أنّ الجيش الوطني الليبي اعتبر الاختيار أفضل مسلسل عربي، كونه يوثق قصة حقيقية لأبطال الجيش المصري، لافتا إلى أنّ تواجد قوات الجيش الليبي في طرابلس لمحاربة الغزاة الأتراك، لم يمنعها عن متابعة مسلسل الاختيار العظيم الذي أبهر الجميع وبات حديث الوطن العربي.

وأكد أن هذه الأعمال تستحق كل الجوائز والاحترام بمثابة ضربة موجعة للإرهاب والارهابيين وتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية، التي خرجت من رحم الجماعة الشيطانية المارقة.