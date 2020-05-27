من وحي "الاختيار".. إطلاق مسابقة فنية للطلائع بالقليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق أكبر مسابقة فنية للطلائع في 4 مجالات فنية الغناء والتمثيل والشعر والرسم مستوحاة من قصة مسلسل الاختيار، والتي تجسد قصة البطل الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة وأبطال كمين مربع البرث بسيناء.

تهدف المسابقة إلى غرس وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن لدي النشئ، وتصحيح المفاهيم لدي النشئ لحثهم على حب الوطن وعدم الانسياق وراء شعارات الجماعات الإرهابية.

وقد تم تحديد مجالات التسابق في الغناء، حيث يقوم الطليع بأداء أحد الأغاني الآتية بصوته (ماتدمعيش يا مه - سلام على من يجوب السماء)، (التمثيل) حيث يقوم الطليع بعرض فيديو لتمثيل احد مشاهد المسلسل في مدة لاتزيد عن دقيقتين، و(الشعر) يقوم الطليع بإلقاء قصيدة من تأليفه تعبر عن قصة المسلسل أو أحد المشاهد في المسلسل وعرض القصيدة بصوته في فيديو لايزيد عن دقيقتين، و(الرسم) من خلال رسم لوحة تعبر عن معركة مربع البرث وعرض خطوات رسم وتنفيذ اللوحة في فيديو لايزيد عن دقيقتين.

سيتم تقديم جوائز للخمس مراكز الاولي بكل مجال باجماي 20 جائزة لجميع مجالات التسابق.

تطلق المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.