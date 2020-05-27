تامر كروان: "متدمعيش" كانت من القلب.. ونجحت ببركة الشهداء

تحدّث الموسيقار تامر كروان، عن أغنية "متدمعيش"، التي لحنها لمسلسل الاختيار، قائلا إنّه اجتمع مع المخرج بيتر ميمي للتفكير في كيفية تقديم الأغنية، واتفقا على أن تكون مخصصة لحلقة شهداء رفح رحمهم الله.

وأضاف كروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّه جرة اختيار الفنان وائل الفشني لتأدية الأغنيةك "صوته قوي وإحساسه قوي، وكنا بندور على كلام كتير جدا لحد ما وصلنا للكلام المناسب".

وتابع كروان أنّ الأغنية نجحت ببركة الشهداء والدم الطاهر، خاصة أنّها أغنية كانت من القلب.

بدوره، قال الفنان وائل الفشني، إنّ نجاح أغنية "متدمعيش"، يتلخص في أنّها كانت من القلب، لذلك وصلت إلى الجمهور سريعا.

وأضاف الفشني، أنّه ناجى الله للغناء للشهداء، وكانت لحظة استجابة. كما غنى الأغنية، وبكى في نهاية الأغنية متأثرا بكلماتها.