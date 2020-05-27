أنغام تشيد بـ"الاختيار" وتعدد بطولات الجيش: عايشين في أمان بسببهم

أعربت الفنانة أنغام، عن فخرها الشديد بمسلسل "الاختيار" الذي سرد قصة حياة الشهيد أحمد منسي، وجسد دوره الفنان أمير كرارة، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني على شاشة "أون"، واصفة إياه بأنه عمل وطني وعظيم ومختلف تماما عن باقي الأعمال الأخرى.

وأضافت" أنغام"، خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين طه على هامش حفل العيد من أمام سفح الأهرامات، على شاشة "دي إم سي"، أن الشعب المصري لم يرتبط بأي عمل فني عاطفيًا مثلما ارتبط مع "الاختيار"، فهو عمل فني إنساني وطني تاريخي وله حس مختلف ولا يمكن نسيانه أبدا.

وتابعت: "الفيلم كتب كتاب جديد للتاريخ وبحيي كل القائمين على الفيلم من مخرج وكاتب وممثلين، وعلى رأسهم أمير كرارة، إحنا شوفنا الشهداء دول بروحنا، الله يكون في عون اللي في سيناء، بيعانوا جدا إحنا لو النور قطع علينا في البيت بنخاف، الله يعينهم ويعين كل أمهات الشهداء ويعين كل أمهات الضباط والجنود المتواجدين في سيناء الآن".

وواصلت: "الواحد مش عارف يفخر بمين ولا مين، إحنا بنشوفهم حاجة تانية خالص دلوقتي بعد المسلسل وحسينا بالمعاناة، مفيش شك إننا عايشين في أمان عشان الناس دي ظهرهم للنار".