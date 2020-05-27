4 خدمات تعود للمواطنين بعد عيد الفطر

يستعد المواطنون لعودة عدد من الخدمات بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، بعد حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال أسبوع عيد الفطر حتى الجمعة 29 مايو الحالي، وأبرزها حظر التجوال من 5 مساء حتى 6 صباحا، وغلق المحلات والمولات وإيقاف وسائل النقل الجماعي.

وتستعرض "الوطن" أبرز الخدمات التي تعود للجمهور بعد أسبوع العيد:

وسائل النقل العامة

تبدأ وسائل النقل العامة العودة للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في غير توقيتات حظر حركة سير المواطنين، ومن المُقرر أن تكون فترة حظر انتقال أو تحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق، من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي.

المطاعم

سيتم السماح للمطاعم بفتح أبوابها أمام الجمهور ضمن خطة العودة التدريجية التي وضعتها الحكومة للتعايش مع الفيروس، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

البنوك

تفتح البنوك أبوابها للجمهور اعتبارا من الأحد الموافق 31 مايو الحالي.

المولات

من المقرر فتح المولات بعد أسبوع إجازة عيد الفطر، وذلك على مدار أيام الأسبوع كما كان الحال خلال شهر رمضان.