حكاية سيدة أجبرت على العودة لزوجها وانتحرت بعد 3 أيام من الصلح

استجابت سيدة ثلاثينية لضغوظ أسرتها وأقاربها، وعادت على مضض إلى منزلها، وعندما قابلها الزوج بتجاهل، قررت الانتحار داخل منزل الزوجية في البحيرة، خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

تبين من التحريات، أن السيدة الثلاثينية "سمية. م" 26 سنة، انتحرت عن طريق تناول أقراص كيماوية سامة مخصصة لحفظ الغلال، بسبب خلافات أسرية مع زوجها، ونشوب مشادات بينهما، عقب عودتها من منزل أهلها، بعد فترة خلاف بينهما.

وأوضحت التحريات، أن مأمور مركز شرطة الرحمانية، تلقى إخطارا من المستشفى العام، يفيد وصول "سمية. م. أ" 26 سنة، مقيمة قرية منية بنى موسى مركز دمنهور "محل سكن الزوج"، جثة هامدة، إدعاء انتحار بتناول حبوب حفظ الغلال، تبين أن المتوفاة، كانت على خلاف مع زوجها طوال شهر رمضان، ومكثت بمنزل أسرتها خلال هذه الفترة، وأصلح بينهما الأهل قبل عيد الفطر، وعادت إلى منزل الزوجية ليلة العيد، وتجددت الخلافات بينهما مرة أخرى، وأقدمت على الانتحار بسبب ذلك.

وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفية لبيان أسباب وفاتها بشكل رسمي، وكلفت الطب الشرعي بموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية عقب الانتهاء منه، وكلفت النيابة المباحث، بإعداد تحرياتها في الحادث.

وتبين من التحريات، أن الوفاة ناتجة عن انتحار وليس فيها أي شبهات جنائية، واستدعت النيابة أسرة المتوفية التي أقرت أن كثرة مضايقات الزوج هي السبب في لجوءها إلى الانتحار، وأنها انتحرت بعد 3 أيام فقط من عودتها.