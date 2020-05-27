فيديو.. القصير: مزارع الإنتاج الحيواني تسعى لتحسين السلالات

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنّ البحيرة من المحافظات الغنية بالزراعة ولها مساحة كبيرة مؤثرة على الزراعة، ولذلك يتم عمل جولات كثيرة بها لتفقد ومتابعة المشروعات.

وأضاف القصير خلال حديثه للقناة الأولى المصرية، أنّه تفقد اليوم مشروع الثروة الحيوانية التابعة لمركز البحوث، الذي يجمع بين الجاموس والبقر بأنواعه، موضحا أنّ المزرعة الخاصة بالإنتاج الحيواني تعمل على تحسين السلالات ونشرها بين صغار المزارعية، لرفع مستوى الإنتاجية من الألبان واللحوم، كما أنّ المزرعة على مستوى عال من الإنتاجية والنظافة والاهتمام بالرؤوس.

وتابع القصير أنّ المزارع الخاصة بوزارة الزراعة تدار بكفاءة عالية، وهناك نماذج راقية جدا تنافس المزارع الخاصة وتتفوق عليها، مشيرا لامتلاك مزرعة البحيرة التي تفقدها اليوم، جاموس محسن بالجاموس الإيطالي.

وشرح القصير أنّ وزارة الزراعة عملت الفترة الماضية على الأصعدة والأزمات التي مرت بها الدولة وعملت في كل المحاور، خاصة أنّ الزراعة عنصرا مهما لدعم اقتصاد الدولة، خاصة أنّ الغذاء مكون رئيسي بالدولة، وهناك مشروعات كثيرة تديرها وزارة الزراعة.

وقال اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، إنّ المحافظة زراعية في المقام الأول، ووزارة الزراعة تدعمها بشكل كبير، خاصة أنّ المحافظة تزرع 1.8 مليون فدان زراعات متعددة.