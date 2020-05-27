رئيس جامعة الزقازيق: مستشفى العزل استقبل 61 مصاب بكورونا توفى منهم 6

كشف الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وصول إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في مستشفى العزل التابع لقطاع مستشفيات الجامعة، والتي تمّ حجزها منذ 30 أبريل وحتى الآن بلغ 61 حالة إيجابية.

وقال "شعلان"، لـ"الوطن"، إنَّ من بين الحالات الإيجابية 45 حالة للعاملين بالجامعة و16 حالة من غير العاملين منهم مريضه سورية.

وأضاف "شعلان"، أنَّه تمّ تسجيل حالتي وفاة بين العاملين بالجامعة و4 حالات من غير العاملين، فيما تحولت مسحات حالتين من إيجابية لـ "سلبية".

أما عن عدد الحالات التي تحسنت وتعافت إكلينيكيًا، أكّد رئيس جامعة الزقازيق أنَّها بلغت 22 حالة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات الخطرة والمتواجدة على أجهزة تنفس صناعي 4 حالات.