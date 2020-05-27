لو عايز تصيف.. قائمة الفنادق المصرح لها في مطروح وأسعارها

أعلنت محافظة مطروح، حصول 9 من الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظة على موافقة التشغيل الجزئي من إجمالي طاقتها السياحية بنسبة 25%، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، من خلال غرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة والسكان، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أسماء وأسعار الفنادق والمنتجعات السياحية الحاصلة على موافقة التشغيل الجزئي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

قائمة أسماء الفنادق والمنتجعات الحاصلة على موافقة التشغيل الجزئي بمرسى مطروح

قالت المحافظة إن غرفة المنشآت الفندفية وافقت على تشغيل 25% من إجمالي طاقة التشغيل السياحية للفنادق والمنتجعات السياحية بنطاق المحافظة، في مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي وهى كالتالي:

ـ فنادق بل فو بمرسي مطروح.

ـ سيزار باي بمطروح.

ـ كارولز بوريفاج بمطروح.

ـ بورتو مارينا بالعلمين.

ـ العلمين سيدى عبد الرحمن.

ـ جاز كريستال بالساحل الشمالي.

ـ جاز الماظة بيتش ريزورت.

ـ ذا جي العلمين.

ـ ريكسوكس بالساحل الشمالي.

وراجعت شرطة السياحة جميع التصريحات التي حصلت عليها تلك المنشآت السياحية وتصديق وزارة الصحة على تشغيلها الجزئي، بعد التأكد من الالتزام بجميع الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة.

أسعار الإقامة بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بمرسى مطروح

جاءت أسعار الإقامة في الفنادق السياحية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية بداية من 1 يونيو على النحو التالي:

فندق بورتو مارينا بالعلمين

يقع بورتو مارينا في الساحل الشمالي، الكيلو 105، طريق الاسكندرية ـ مرسى مطروح، مارينا، وسط حديقة ذات مناظر طبيعية جذابة، ويحتوي على مسبح داخلي كبير ومركز للياقة البدنية وملعب للتنس، ويضم مطعما لمأكولات البحر المتوسط والذي يقدم بوفيه الإفطار والغداء والعشاء.

كما يوجد بار على الشاطئ يقدم الكوكتيلات، وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 4244 جنيه لمدة 3 ليالي في الغرفة المزدوجة.

فندق سيزار باي بمطروح

يقع منتجع قيصر باي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ​​في مرسى مطروح ويوفر 5 مسابح بما في ذلك مسابح داخلية وخارجية ومسبح للأطفال وحوض استحمام ساخن، بالإضافة إلى ملاعب كبيرة ومطاعم وسبا كبير، كما تتوفر أيضًا أنشطة الرياضات المائية، وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 7263 جنيها لمدة 3 ليالي في الغرفة المزدوجة شاملة الافطار والعشاء.

فندق كارولز بوريفاج بمطروح

يقع كارولز بوريفاج مطروح على حافة واحة مائية، ويقع وسط شواطئ Pristine، ويضم شاطئًا خاصًا و3 مسابح و6 مطاعم وبارات، وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 9278 جنيها لمدة 3 ليالي في الغرفة المزدوجة إقامة شاملة كليا.

فندق العلمين سيدي عبدالرحمن

يقع فندق العلمين، سيدي عبد الرحمن في بلدة العلمين، ويتميز بإطلالات على البحر الأبيض المتوسط، ويضم شاطئ، ملعب تنس لترفيه الضيوف، مطعم وحدائق خضراء، بالإضافة إلى ملعب للأطفال، وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 17321 جنيها لمدة 3 ليالي في الغرفة المزدوجة شاملة الافطار.

فندق جاز كريستال بالساحل الشمالي

يقع جاز كريستال بمواجهة الشاطئ في مرسى مطروح، ويوفر مكان إقامة مصنف 5 نجوم مع مطعم وبار وحديقة، مسبح خارجي ومركز للياقة البدنية وأنشطة ترفيهية مسائية ومكتب استقبال يعمل عَلى مدار الساعة، وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 14200 جنيها لمدة 3 ليالي في الغرفة المزدوجة شاملة الافطار.

فندق ذا جى العلمين

يقع ذا جي في العلمين، ويوفر أماكن إقامة على شاطئ البحر على بعد 40 كم من مرسى بورتو، ويوفر مرافق مختلفة مثل مطعم وبار ومنطقة شاطئ خاص، وخدمة الغرف وتحويل العملات للضيوف، وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 11499 جنيها لمدة 3 ليالي في الغرفة المزدوجة شاملة الافطار.

وأكدت محافظة مطروح، متابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتففد جميع المنشآت والشواطئ للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.