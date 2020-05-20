8 فنادق سياحية في جنوب سيناء تحصل على شهادة السلامة الصحية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن 8 فنادق سياحية في مدن خليج العقبة، حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية؛ لبدء التشغيل التجريبي واستقبال السياحة الداخلية، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، أن هذه الفنادق تقدمت بطلبات رسمية إلى المحافظة، لإعادة فتحها لاستقبال السياحة الداخلية، مع قديم تعهد كتابي بالالتزام بما جاء بفحص وزارة الصحة والإسكان، وكذلك لا تزيد نسبة الإشغال على 25%.

وأوضح أنه جرت الموافقة لعدد 5 فنادق بمدينة شرم الشيخ وفندق بمدينة دهب، وفندق بمدينة نويبع، وأخر في مدينة طابا مع الالتزام، بقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط الإقامة بجميع المنشآت وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأهاب محافظ جنوب سيناء، ملاك هذه المنشآت السياحية بعدم خرق القانون، وإتباع الضوابط والشروط الخاصة باستقبال الزائرين من السياحة الداخلية، تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة القانون، خصوصًا أنه سيجرى التفتيش الدوري عليهم للتأكد من التزامهم بالضوابط.