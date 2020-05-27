17 سفينة.. إجمالي حركة الموانئ الجنوبية بقناة السويس في العيد

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) استقبل خلال الأيام الماضية 10 سفن، شملت سفينة حاويات بحمولة 28 ألفا و794، و4 سفن "صب جاف" بحمولة 91 ألفا و260، وسفينتا شحن وتفريغ على الأرصفة.

وذكر ميناء العين السخنة التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنَّ إجمالي حركة السفن في الفترة نفسها بلغ 7 سفن، حيث سجل ميناء السخنة دخول سفينة، فيما تواجدت على الأرصفة سفينة فحم بحمولة 72 ألفا و816 طن فحم و6 سفن حاويات بحمولة 289 ألفا و640 طنا، ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

وأشار إلى أنَّ حركة الموانئ التابعة وعمليات التداول كانت مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، رغم منعطلة العيد في الدولة، إلا أن هناك ورديات في نظام العمل تسهم في التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.