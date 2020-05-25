فيديو.. مرور أكبر سفينة حاويات في العالم من قناة السويس

رصدت عدسة قناة extra news مرور أكبر سفينة حاويات في العالم بقناة السويس، التابعة لخط الحاويات الكوري، في رحلتها الأولى منذ تدشينها، بحمولة 24 ألف حاوية، وذلك للمرة الأولى منذ تاريخ تصنيعها.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، قد شهد اليوم، عبور أكبر سفينة حاويات عملاقة بالعالم "HMM ALGECIRAS"، في أولى رحلاتها مجرى قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى روتردام بهولندا، وتفقد رئيس الهيئة حركة الملاحة بالقناة، وتابع رحلة عبور السفينة من مقر المارينا الجديد شرق القناة والمطل مباشرة على القناة الجديدة، وقد وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان هشام فوزي كبير مرشدين ممتاز، والربان مدحت النجار كبير مرشدين أول للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة الكابتن جون كيون.