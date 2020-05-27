فيديو.. ممر شرفي لطبيب أصيب بكورونا بمستشفى القنطرة في الإسماعيلية: مفاجأة جميلة

في مشهد استثنائي شهده مستشفى القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اصطف جنود الجيش الأبيض على صفين، ليمر من خلالها الدكتور نادر الشرنوبي نائب مدير مستشفى القنطرة غرب، زميلهم الذي اكتشفت إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، لتوصيله إلى سيارة الإسعاف، بالتصفيق الحار، لدعمه وتشجيعه لبدء العلاج فى مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة.

"كانت مفاجاة جميلة جدا.. وفرقت معايا" يقول "نادر الشرنوبي" في حديثه لـ"الوطن" من مقر إقامته في مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة، متابعا: "الناس بتحب مصر وأولاد مصر، وده الطبيعي من جميع العاملين بالجيش الأبيض، أطباء وتمريض وعاملين، لديهم شعور بالمسؤولية ويعرفون قيمة التكاتف والدعم".

الطبيب يروي تفاصيل إصابته بالفيروس

أما عن قصة إصابة الطبيب بالفيروس، فتعود ليوم السبت الماضي، حيث تعامل مع مريضة مشتبه بإصابتها جراء مخالطتها لزوجها المريض بالفيروس، ويبدو أنهما مصابان بالفعل، ومن ثم بدأت تظهر أعراض الرشح والحرارة والسعال، التي لا تزال موجودة حتى الآن.

وفي يوم الإثنين، تقرر إجراء المسحة وعند نتيجتها في يوم الثلاثاء، اتضحت إيجابية الإصابة بفيروس كوفيد 19، وهنا يقول الطبيب، كان شعوري الوحيد "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، لكنه في كل الأحوال لم يتوقع ما فعله أصدقائه من لافتة طيبة تأثر بها جدا، قبل مغادرة مستشفى القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والاتجاه لمستشفى الحجر الصحى بأبو خليفة.

ويوجه الطبيب الذي يرى أن العلاج النفسي 2/1 من العلاج العضوى، رسالته للأطقم الطبية قائلا: إن الطب رسالة وواجب مقدس، وعلى الطبيب أن يكون على قدر المسؤولية الملقاه على كاهله، ومراعاة حرمة المرضى وأسرارهم، ناصحا الجميع بالاهتمام بالوقاية الشخصية، ومراعاة المسافة الاحترازية وعدم التلامس، والأهم الالتزام بالحظر.