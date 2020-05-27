القليوبية تخصص رقما للإبلاغ عن إصابات كورونا: نتعامل بسرية تامة

أعلنت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تخصيص رقم هاتف 01555573040 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه، موضحة أنَّ الطاقم الطبي سيتعامل مع الحالات المصابة بسرية تامة، مشددة على أنَّه سيتمّ التعامل مع البلاغات الكيدية وفقًا للقانون.

فيما عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، لمراجعة الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.

واستعرض محافظ القليوبية، آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الإيجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج.