حظك اليوم الاثنين 25-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بشدة كبريائه، ورغم ذلك فهو يبحث عن اهتمام الآخرين به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم تميل للانعزال قليلا كي تحدد بهدوء اتجاهاتك المقبلة، وينصحك الفلك أن تهتم بالصحة والسلامة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.