حظك اليوم الأحد 24-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الأسد بأنه لا يستمع إلى نصائح الآخرين، بالرغم من حبه لتقديم النصائح إليهم دائما، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل المشروعات يمنحانك منطقا سليما وحجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار الإخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.