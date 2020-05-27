مدير مصنع كمامات: ضاعفنا إنتاجنا من 4 أشهر.. و10 مصانع فقط معتمدة بمصر

قال المهندس محمد سليمان، مدير أحد مصانع الكمامات بالمنطقة الصناعية في مدينة السادات، إن مصنعه ضاعف الإنتاج منذ حوالي 4 أشهر لتغطية احتياجات الدولة من الكمامات.

وأضاف "سليمان" خلال تصريحاته لنشرة أخبار "DMC"، والمذاعه على فضائية "DMC"، أن المصنع يقوم بتوريد إنتاجه لهيئة الشراء الموحد الحكومية، وهي المسؤولة عن توزيع الكمامات على كافة الجهات الحكومية في مصر، موضحًا أن مصر بها ما يقرب من 10 شركات معتمدة وحاصلة على شهادة ISO: "اللي هيشتري من غير الأماكن الـ10 دول هيكون الماسك بالنسبة له مش معتمد".

وأكد أن الكمامة تتكون من ثلاث طبقات، يتراوح وزن كل واحدة فيها من 20 لـ25 جرامًا، غير أن الطبقة الوسطي للكمامة تحتوى على فلتر مانع لدخول الفيروسات إلى الأنف والفم، مشيرًا إلى أن مصنعه اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم انتشار فيروس كورونا فيما بين العاملين، حيث تم توفير كبائن لتعقيم العمال، وتعقيم مستمر للأيدي كل ساعتين، فضلًا عن ارتداء قفازات ببعض الأماكن بداخل المصنع.