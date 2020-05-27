عقبة: الخدمات المقدمة لمصابي كورونا أسهمت في عدم تفاقم أعداد الوفيات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن الأرقام المسجلة لإصابات فيروس كورونا في مصر، تدل على أن هناك استقرار في أعداد الإصابات، بمنحنى أفقي، إلا أنه وحتى الآن، لم تسجل حالات كثيرة، بالرغم من زيادة عدد الإصابات إلى 18 ألف إصابة في مصر.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات تؤتي ثمارها بالنسبة للمرضى، وهو ما عكسه قلة عدد الوفيات بالرغم من ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الراهنة، موضحا أن الاكتشاف المبكر للمرض يعطي فرصة للعلاج بنتائج أفضل، وعند حدوث ظهور أي أعراض يجب التوجه فورا للأماكن المختصة لتلقي الخدمات الطبية، حتى يبدأ في العلاج مبكرا.

وأكد أن وزارة الصحة، خصصت أغلب مستشفياتها لاستقبال الحالات المصابة وفرزها وتوجيههم إلى العلاج السليم، وبالنسبة للحالات البسيطة يجري توجيهها إلى العلاج بالمنزل، ليقوم المريض بعزل نفسه منزليا، أما الحالات الشديدة فيجري إيداعها بالمستشفيات مع إعطائهم العلاج حسب درجة الإصابة والأمراض المصاحبة للمريض، مشيرا إلى أن الحالات التي تعاني من الأمراض المزمنة أو كبار السن يجري علاجهم مبكرا، ويفضل أن يكونوا تحت الرعاية الطبية داخل المستشفى، وليس خارجها.

وتابع: "إذا كانت الحالات بسيطة ولا تعاني من أعراض شديدة عليهم بالعزل المنزلي، وفي تلك الحالات لا يجري تقديم سوى العلاجات الداعمة لهذا المريض، مثل العلاجات الخافضة للحرارة لتقليل الأعراض، وعلى هذا المريض اللجوء للعزل المنزلي في حال كانت الظروف في المنزل تسمح بالعلاج والعزل المنزلي".