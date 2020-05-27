تعاف 45% من مصابي كورونا في السويس

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، أن 45٪؜ من المصابين بفيروس كورونا من أبناء المحافظة والذين تم تحويلهم لمستشفيات العزل تعافوا تمامًا، وعادوا الى بيوتهم سالمين، مشيرة إلى أن باقي المرضى يستكملون العلاج فى نزل الشباب أو المدن الجامعيه لحين تمام شفائهم، وحالاتهم الصحية جيدة جدًا.

وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، في بيان صحفي، إن الفريق الطبي الذي أصيب بفيروس كورونا تعافى تمامًا، وعاد ليستكمل عمله بالمستشفيات لعلاج مرضى فيروس كورونا، واستقبال وفرز المصابين، موضحًا أن هذا ليس بجديد عليهم، فالطبيب كالجندي في المعركة يصاب ويعود من أجل المرضى، وهذه رسالتهم السامية.

وأضاف "جودة"، أنه يتم يوميًا إمداد الفريق الطبي بالكامل بالواقيات الشخصية المستخدمة داخل المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، حيث يتم حصر أي مستلزمات يحتاجها الفريق الطبي لإبلاغ المخازن بالمديرية وتوفيرها عن طريق وزارة الصحة.

وأشار إلى أن المستشفيات التى تستقبل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد هي المستشفى العام، ومستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، مضيفًا أنه تم تخصيص مبنى داخل مستشفى السويس العام لعزل المصابين داخل المحافظه في حال زيادة الحالات.