خليك في البيت.. منافذ إلكترونية لتقديم شكاوى الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية الممستهلك، المنافذ الإلكترونية لتقديم شكاوى الكهرباء في حال التعرض لمشكلة.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية طرق تقديم الشكاوى التابعة للكهرباء إلكترونيا خلال التواجد بالمنزل، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

منافذ تقديم شكاوى الكهرباء إلكترونيا

يدعو الجهاز المواطنين الالتزام بمنازلهم وارسال الشكاوى أو الاستفسارات على المنافذ الإلكترونية للجهاز، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

ـ من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

ـ من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

ـ من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 023421479.

يأتي ذلك فى إطار حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على التيسير على المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في مواجهة جائحة كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كوفيدـ 19.