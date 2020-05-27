صور.. أبطال "لعبه النسيان" يستعينون بكريم طارق كمهندس "سوفت وير"

استعان أبطال مسلسل "لعبه النسيان" ومخرج العمل أحمد شفيق بمهندس الـ"سوفت وير" كريم طارق، داخل لوكيشنات التصوير كل يوم، كفرد أساسي ضمن فريق العمل، وذلك بناءً على رغبه المخرج، وذلك يحدث لأول مرة أن يكون مهندس سوفت وير أساسي ضمن فريق عمل مسلسل.

وكان ذلك الطلب، بسبب احتياج المسلسل لبعض مشاهد السوشيال ميديا التيكنيكال في فيس بوك وإنستجرام والبريد الالكتروني G_mail، وبعض لقطات اختراق الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ذلك طلب أساسي من طلبات المخرج، لأنه يميل إلى صناعه المشهد بالشكل الحقيقي، وليس بالمؤثرات المرئية لذلك استعان بمهندس متخصص فالاختراق والحماية، لصناعة المشهد الحقيقي وتصويره ضمن أحداث المسلسل.

ويعتبر ذلك، الحدث الأول من نوعه في تاريخ الدراما، للاستعانه بمهندس سوفت وير، بسبب تنفيذ المشاهد بشكل حقيقي.