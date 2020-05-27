توريد 191 ألف و128 طن قمح ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي ما تم توريده واستلامه من القمح منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الأربعاء، 191 ألف و128 طن قمح بنسبة 95.5% من المستهدف توريده هذا الموسم.

وأكد وصفي عبد الله مدير مديرية التموين، أن هناك خطة معدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كلا من: مديري المتابعة والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.