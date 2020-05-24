محافظ بني سويف يزور مؤسسة رعاية الأيتام ويقدم العيدية للأطفال

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مؤسسة رعاية الأيتام في أول أيام عيد الفطر المبارك، لتقديم العيدية للأطفال الأيتام، وإدخال البهجة والسرور عليهم، متفقدا أحوالهم من حيث الرعاية الاجتماعية والصحية.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية إلزام الأطفال بالكمامات الطبية مع توفيرها بالشكل المطلوب والمستمر، مداعبا الأطفال، ومحفزا الأمهات البديلات والمشرفات بالمؤسسة على مزيد من الرعاية، مؤكدا أن ما يقومون به يجسد المعنى الحقيقي للإنسانية، وأجره عظيم عند الله، قائلا : " رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله، في الدنيا والأخرة، ويجب رعايتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، سواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعا، وهذا عمل وطني وإنساني في المقام الأول ".

وقال محافظ بني سويف: "حرصت على زيارة أبنائنا، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مع تداعيات فيروس كورونا، لأن كل أطفال مصر في هذا اليوم لهم من يسأل عليهم ويعيد عليهم، فلازم أكون مع هؤلاء الأطفال اليوم، وأتأكد من الرعاية المقدمة لهم خاصة مع ظروف كورونا، وضرورة وقايتهم وحمياتهم، والالتزام بالماسكات الطبية، وتوفير المواد المطهرة، والتعقيم الجيد لمؤسسات الأيتام".

وطالب المحافظ من وكيلة وزارة التضامن بتوجيه فريق متابعة يوميا لتفقد الوضع في مؤسسات الأيتام للاطمئنان على توفير الرعاية المناسبة، خاصة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامتهم قائلا :" أبناؤنا غاليين علينا، ودي توجيهات القيادة السياسية لنا، بتفقد ورعاية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية".رافق المحافظ خلال جولته بلال حبش نائب المحافظ، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعلى يوسف نائب رئيس المدينة، ومسؤولو جمعية رعاية مؤسسات الأيتام، ومؤسسة الدفاع الاجتماعي.