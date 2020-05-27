للمرة الثانية.. "بيطري الدقهلية" تنفذ حملة تطهير مكبرة لديوان المحافظة

نفذ الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، اليوم، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم مبنى ديوان عام المحافظة.

وشملت أعمال التعقيم جميع المكاتب الإدارية، والطرقات والسلالم المؤدية لأدوار المبنى ودورات المياه والمركز التكنولوجي للخدمات الجماهرية، وكافة المداخل والمخارج والفناء المحيط بالمبنى، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين به، وحرصًا على المواطنين المترددين عليه لقضاء مصالحهم ومطالبهم بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافه المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين، بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

وشدد المحافظ، في بيان له، على ضرورة استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية فى تكثيف أعمال التطهير والنظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن أيام العطلة هى فرصة مواتية لجميع الأجهزة العاملة فى مواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة لممارسة عملها على أكمل وجه، وبلا أي معوقات.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن مواطني الدقهلية يتميزون بالوعي الكامل فى مواجهة الأزمة، ويتعاونون مع الأجهزة التنفيذية.

يُذكر أن مديرية الطب البيطري بالدقهلية نفذت حملة تعقيم وتطهير مكبرة الأسبوع الماضي لديوان عام المحافظة، بعد إعلان إصابة المحافظ الدقهلية أيمن مختار بفيروس كورونا المستجد.