الاتحاد النوبي العام بأسوان يدعو لإلغاء مراسم العزاء بسبب كورونا

الاتحاد النوبي العام بأسوان يدعو لإلغاء مراسم العزاء بسبب كورونا
كتب:
عبدالله مشالي
05:05 م | الأربعاء 27 مايو 2020
أطلق الاتحاد النوبي العام بأسوان، برئاسة عبد الفتاح حسن عبد الحافظ، مبادرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، يدعو فيها جموع أبناء النوبة بمدينة أسوان ومركز نصر النوبة، ومواطني محافظة أسوان، بإلغاء مراسم تلقى العزاء داخل الدواويين والجمعيات الخيرية والاجتماعية لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، مع اقتصار تلقى العزاء، على التليفون والهاتف المحمول.
وأكد القائمون على المبادرة، التى حملت شعارات منها " مع بعض هنقدر.. نعدي المحن" أن الغرض منها، مواجهة مخاطر فيروس كورونا ومكافحة اانتشاره وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت عدد من قرى النوبة، شهدت على مدار اليومين الماضيين، ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، حيث أجرى ياسين عبدالصبور نائب دائرة نصر النوبة بأسوان، اتصالات موسعة مع مسؤولي مديرية الصحة بالمحافظة وأطباء الطب الوقائي، للبدء في أعمال مسح وتطهير المناطق والقرى التى شهدت ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا، كما اطمئن النائب على حالة المصابين ومتابعة إجراءات دخولهم الحجر الصحي.
وطالب "عبدالصبور" الأهالي بالتحلي بالهدوء وعدم الذعر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية وتجنب التجمعات والاختلاط والحرص على التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تضرب كافة دول العالم أجمع دون تفرقة أو تمييز، مشيرا إلى أن الإصابة بالمرض ليست عيبا ولا عارا تؤثر بالسلب على المصابين وذويهم.
وأكد نائب النوبة أنه قام بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومسؤولي الصحة والطب الوقائي لإجراء مسح كامل لقرى " دابود وقسطل والمالكي وتوشكي وقرشة " بدائرة نصر النوبة ومعاينة تحاليلهم، بجانب متابعة أسر وأقارب المصابين المخالطين.