الاتحاد النوبي العام بأسوان يدعو لإلغاء مراسم العزاء بسبب كورونا

أطلق الاتحاد النوبي العام بأسوان، برئاسة عبد الفتاح حسن عبد الحافظ، مبادرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، يدعو فيها جموع أبناء النوبة بمدينة أسوان ومركز نصر النوبة، ومواطني محافظة أسوان، بإلغاء مراسم تلقى العزاء داخل الدواويين والجمعيات الخيرية والاجتماعية لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، مع اقتصار تلقى العزاء، على التليفون والهاتف المحمول.

وأكد القائمون على المبادرة، التى حملت شعارات منها " مع بعض هنقدر.. نعدي المحن" أن الغرض منها، مواجهة مخاطر فيروس كورونا ومكافحة اانتشاره وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت عدد من قرى النوبة، شهدت على مدار اليومين الماضيين، ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، حيث أجرى ياسين عبدالصبور نائب دائرة نصر النوبة بأسوان، اتصالات موسعة مع مسؤولي مديرية الصحة بالمحافظة وأطباء الطب الوقائي، للبدء في أعمال مسح وتطهير المناطق والقرى التى شهدت ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا، كما اطمئن النائب على حالة المصابين ومتابعة إجراءات دخولهم الحجر الصحي.

وطالب "عبدالصبور" الأهالي بالتحلي بالهدوء وعدم الذعر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية وتجنب التجمعات والاختلاط والحرص على التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تضرب كافة دول العالم أجمع دون تفرقة أو تمييز، مشيرا إلى أن الإصابة بالمرض ليست عيبا ولا عارا تؤثر بالسلب على المصابين وذويهم.

وأكد نائب النوبة أنه قام بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومسؤولي الصحة والطب الوقائي لإجراء مسح كامل لقرى " دابود وقسطل والمالكي وتوشكي وقرشة " بدائرة نصر النوبة ومعاينة تحاليلهم، بجانب متابعة أسر وأقارب المصابين المخالطين.