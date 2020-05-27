ديوان الخدمة المدنية الكويتي يصدر دليل إجراءات عودة العمل التدريجية

أصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم، دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وصولا إلى العودة الكاملة للعمل خلال الفترة المقبلة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وتضمن الدليل، أربعة أقسام تشمل الأهداف العامة لسياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل وبيان آلية العودة التدريجية للعمل والتعامل مع المرفق والمراجعين ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحدد الدليل بعض القواعد الوظيفية والمالية ذات الصلة المرتبطة بالقواعد الواردة فيه في ضوء ما يستجد من تطورات الظروف المرتبطة بمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" مع التقيد بالتعليمات الصحية والوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية المختصة.