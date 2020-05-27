اقتصادي صحة وأوبئة: معدل الإصابات 1.4% وإذا وصلنا لـ2% تتغير الإجراءات

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تسير بمعدل إصابات بواقع 1.4% من تعداد السكان، ما يعني أنه سيتم الوصول لعدد 21 ألف إصابة في آخر الشهر الجاري، وفق الإحصاءات.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن نصل إلى عدد حالات صفر في 16 يوليو المقبل، مع ضرورة ثبات معدلات الإصابة بين المواطنين: "لو وصلنا لأقل من 1 ده معناه أن 10 أشخاص يعدوا 9، ومن ثم يبدأ الرقم في الهبوط"، موضحا أنه في حال تغير معدلات الإصابة في تعداد الغد، لـ2 بدلا من 1.4 ستتغير كل الإجراءات والتوقعات: "هيكون لازم القدرة الاستيعابية للنظام الصحي تزيد".

وأكد أن الدول التي نجحت في تقليل معدل الإصابات بين مواطنيها لأقل من 1%، هي البلاد التي تشهد عدد أقل من الإصابات مثل الأردن والإمارات، مشيرا إلى أنه في حال تم فتح الاقتصاد المصري، في حال وجود إصابات، يجب تطبيق سياسة صحية صارمة للغاية، تجاه المواطنين: "أول ما الاقتصاد بيفتح الناس بتتعود على الحياة، وبتنسى الإجراءات الصحية وإجراءات الحجر المنزلي".