17 سفينة إجمالي الحركة بموانئ العين السخنة والأدبية خلال العيد

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة بالقطاع الجنوبي استقبل خلال الأيام الماضية عدد 10 سفن، منها 1سفينة حاويات بحمولة 28794، وعدد 4 سفينة صب جاف بحمولة 91260، كما استقبل عدد 5 سفن شحن وتفريغ على الأرصفة.

وكشف بيان صادر عن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء العين السخنة، بلغت حركة السفن المترددة عليه في فترة العيد عدد 7سفن، حيث سجل دخول سفينة، وتتواجد علي الأرصفة1سفينة فحم بحمولة 72816 طن، وعدد 6 سفينة حاويات بحمولة 289640 طن ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

وأوضح البيان أن حركة الموانئ التابعة وعمليات التداول كانت مستمرة خلال أيام عيدالفطرالمبارك بالرغم من عطلة العيد في الدولة، إلا أن هناك ورديات في نظام العمل تساهم في التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.