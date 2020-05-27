بالتفاصيل.. ضوابط السلامة الصحية في الفنادق المصرية

تسلم عدد من الفنادق، شهادة السلامة الصحية للتشغيل واستقبال النزلاء، وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، واعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الفنادق في مصر، وضوابط السلامة الصحية للفنادق المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الإجراءات الاحترازية المتبعة في فنادق مصر

ـ تطبيق الضوابط التي أعدتها وزارة السياحة والآثار، وفقا لإرشادات وزارة الصحة العالمية، كشرط لاستقبال النزلاء.

ـ توفير أدوات حماية شخصية عالية الجودة للعاملين والنزلاء، "أدوات تطهير وتعقيم، أقنعة، وقفازات".

ـ تنظيف وتطهير جميع الأسطح في الأماكن العامة بمعدل كل ساعة.

ـ توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال، ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

ـ الالتزام بأقصى حمولة للمصعد، 50% من الطاقة الاستيعابية له.

الإجراءات المتبعة في الفندق عند الوصول

ـ تعقيم أمتعة النزلاء قبل دخول الفندق ومغادرته.

ـ إنهاء إجراء تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا، أو بأقلام أحادية الاستخدام.

ـ قياس درجة الحرارة للنزلاء، كل مرة عند دخول الفندق.

الخدمات المتبعة والإشراف الداخلي والغرف

ـ سعة الغرفة شخصين بالغين، وطفل واحد في الغرفة العائلية.

ـ تطهير الغرف يوميا، باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى.

ـ تطهير الممرات بشكل يومي، وتطهير الغرف بالكامل، بعد مغادرة النزلاء.

ـ توفير آلة البخار لتطهير الأثاث والأقمشة.

ـ تنظيف المفروشات المتسخة، والمناشف في درجة حراراة عالية، وتطهير المغسلة بعد إتمام عملية الغسيل اليومية.

الإجراءات الوقائية المتبعة بالمطاعم والكافيهات

ـ إلغاء خدمة البوفيه.

ـ حظر تقديم الشيشة.

ـ قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

ـ ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين موائد الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 مقاعد.

ـ الاعتماد على أدوات الطعام أحادية الاستخدام، قدر المستطاع.

ـ وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام.

الإجراءات المتبعة في حمامات السباحة والشواطئ

ـ حمامات السباحة والشواطئ مفتوحة للاستخدام، مع الالتزام بإجراء الصيانة والتطهير لحمامات السباحة، بشكل منتظم وباستخدام مواد التطهير وفقا للمعايير العالمية، لإبطال مفعول فيروس كوفيدـ 19.

ـ تطهير المنطقة المحيطة بالشاطئ، وحمام السباحة، بعد استخدام كل نزيل، وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل.

ـ المسافة بين كراسي الاستلقاء للتشمس لن تقل عن 2 متر.

ـ تسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ يكون في الغرف.

الإجراءات المتبعة في الصالة الرياضية والـspa

ـ يسمح باستخدام الصالة الرياضية مع الالتزام بتطهير الأسطح كل ساعة، وتطهير الصالة بالكامل بعد استخدام النزيل، والحرص على التباعد بين الأجهزة.

ـ حظر استخدام الجاكوزي، الساونا، البخار، وجلسات المساج.

ـ تنظيف وتطهير جميع الحمامات المتواجدة داخل الصالة الرياضية، كل ساعة، وحظر الاستحمام هناك.

ـ حظر استقبال رواد من خارج الفندق.

الإجراءات المتبعة في حالة مرض أحد النزلاء

ـ يوجد عيادة وطبيب مقيم في كل فندق، ويجري التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان.

ـ يوجد فندق صغير في المنطقة، أو دور في كل فندق، مخصص للحجر الصحي، لحالات الإصابة البسيطة، وغير الحرجة وحالات الاشتباه.

ـ توجد مستشفيات بالقرب من الفندق والمنتجعات.

الاشتراطات والضوابط الخاصة بالعاملين

ـ فرض فترة حجر صحي على العامل الذي يعود من إجازة قبل استلامه العمل مرة أخرى، مع الكشف الطبي عليه، وقياس درجة حرارته بصورة مستمرة.

ـ توفير سكن مستقل للعاملين.

ـ تقديم توعية للعاملين بالمعلومات الخاصة بالتدابير الوقائية الأساسية ضد فيلروس كوفيدـ 19.

وكان أشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى تزايد أعداد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية، والتي وصلت حتى الآن إلى 78 فندقا.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.