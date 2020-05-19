السياحة: بدأنا فتح بعض الفنادق الملتزمة بالمعايير الصحية

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنّ الوزارة بدأت فتح بعض الفنادق الخاضعة للشهادة الصحية، والكشف من غرفة المنشآت الفندقية أو وزارتي السياحة والصحة، وجار جرد للتأكد من التزام الفنادق بمعايير السلامة الصحية والاحترازية، موضحة أنّ فريق العمل يعمل يوميا لإصدار التصاريح.

وأضافت شلبي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ الوزارة تتخذ الإجراءات للاطمئنان على المنشآت والبنية الأساسية والتحتية التي تدعم السياحة: "إحنا مش مستعجلين على فتح السياحة أو استقبال الزوار".

وأوضحت نائب وزير السياحة، أنّ الأمر يعتمد على فتح الأسواق الخارجية ومدى قابليتها للوصول لمصر، أو مدى استطاعة مصر الموافقة على الأسواق التي تستقبلها.

وأشارت إلى أنّ رسالة وزير السياحة والآثار أمس، طمأنت المواطنين، وأنّ الوزارة تعمل بكل أجهزتها على مستوى الفنادق والمنشآت السياحية والآثار وتطوير ميدان التحرير، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة، لافتة إلى أنّ مصر تمتلك منشآت سياحية وفندقية فريدة، ومنذ التوقف 19 مارس الماضي وحتى اليوم، جرت أعمال تطهير وتعقيم فتح الفنادق وتطبيق المعايير الاحترازية والصحية.