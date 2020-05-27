رامز أمير بعد دوره بـ"الاختيار": النجاح اللي بييجي في ثانية وراه تعب سنين

نشر الفنان رامز أمير، صورة لطفل يشاهد دوره خلال مسلسل "الاختيار" مع المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عليها قائلا: "قبل أى حاجة وأول حاجة، الحمد لله والشكر لله على مشاعركم الجميلة وحبكم، والله ده كرم كبير اوى من ربنا مش شطارة منى، تانى حاجة شكرا ليكم أنتم على كمية الحب اللى فعلا أكبر مني، أنا بجد متخيلتش إن حلقة واحدة من مسلسل الاختيار، ممكن تعملى النجاح ده كله، أوعدكم أنى هبذل كل اللى أقدر عليه علشان أبقى قد المسؤولية الكبيرة دى".

وبشأن الإنتقادات التي تعرض لها قال: "عاوز أقول حاجة للناس اللى بتشتمنى وتقريبا بتشتم اى حد ناجح، والله مش زعلان منكم، أنا متفهم عشان انتوا مش بتشوفوا غير الهيصة والنجاح اللى ممكن فعلا يبان تافه ومستفز".

وتابع: "صدقونى النجاح اللى بييجى فى ثانية ده بيبقى وراه تعب سنين، وبهدله الناس مبتشفهاش، إن شاء الله الفترة الجاية هركز أكتر انى أشاركم جزء من التعب اللى أنا أقصده، عشان زى ما اللى بيحبونى ليهم حق عليا، اللى بيشتمونى برضه ليهم حق، أسف أنى طولت عليكم وشكرا".