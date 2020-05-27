"الصحة العالمية" تحسم الجدل حول استخدام "الأسبرين" لعلاج كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا صحة لما تردد حول إمكانية علاج مرضى "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، من خلال مضادات التجلط مثل الأسبرين.

وأوضحت المنظمة في منشور توعوي لمكتبها الإقليمي، أنه "لُوحِظَ وجود جلطات دموية في رئتي بعض المرضى بالالتهاب الرئوي الناجم عن مرض كوفيد 19، لا سيّما بين المصابين بمرض شديد.

وأكدت أن الأطباء هم من يقررون استخدام أنواع مختلفة من الأدوية حسب حالة المرضى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 14 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.