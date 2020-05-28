حظك اليوم الخميس 28-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بالإرادة والعند، كما أنه لا يعرف اليأس، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات؛ القمر في منزل الحظ يعدك بيوم رائع فلكيا تتجلي فيه قدرتك على الإبهار.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.