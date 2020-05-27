إيطاليا تسجل 117 وفاة بكورونا.. وإسبانيا: 231 إصابة جديدة

سجلت ايطاليا، اليوم، 117 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ما يمثل ارتفاعا في وتيرة الوفيات اليومية وليتجاوز الإجمالي 33 ألف حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت هيئة الحماية المدنية في إحصائها الرسمي اليومي إن وتيرة الوفيات الجديدة قفزت في آخر 24 ساعة بنسبة 50% مقابل 78 حالة بأمس الثلاثاء، إلى 117 وفاة اليوم ليرفع مجموع الوفيات إلى 33072 وفاة والتي تعد من أعلى معدلات وفيات المتصلة بالوباء في العالم.

وذكرت الهيئة أن حصيلة حالات الإصابة المسجلة زادت بدورها منذ أمس الثلاثاء، 584 حالة ليصل الإجمالي الى 230555 حالة منذ اندلاع الوباء.

ولفتت الهيئة، لتزايد أعداد المصابين الذين تماثلوا للشفاء التام إلى 147101 حالة بعد شفاء 2443 متعافيا منذ أمس الثلاثاء.

ولم تسجل خمسة أقاليم اليوم ثالث أيام الأسبوع الثاني من رفع الإغلاق العام أي إصابات مع استمرار انحسار الوباء في أقاليم جنوب ووسط إيطاليا بينما تبقى معدلاتها المرتفعة في إقليم لومبارديا بؤرة الوباء في إيطاليا حيث سجل وحده اليوم 384 إصابة جديدة.

وفي إسبانيا،أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 231 إصابة جديدة بكورونا المستجد و35 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة في مراجعة جديدة لعدد الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها أعادت مراجعة عدد الوفيات الإجمالي عملا بالاستراتيجية الجديدة المعتمدة منذ 11 مايو الجاري وعليه فإن عدد الوفيات الرسمي يبلغ اليوم 27118 حالة أي بمعدل حالة واحدة فقط مقارنة بأمس الثلاثاء 27117.

وأشارت الصحة الإسبانية، إلى أن تلك الأرقام قد تخضع لتعديلات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة علما بأنها لم تعد تقدم عدد الوفيات اليومي.

وذكرت الوزارة الإسبانية، أن العدد الإجمالي للإصابات بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) بلغ 236769 حالة منذ بداية الأزمة علما بأن ذلك يشكل ارتفاعا بـ510 حالات مقارنة بالعدد الإجمالي الذي قدمته أمس الثلاثاء 236259 حالة، مرجعة الاختلاف مع عدد الإصابات المعلنة اليوم إلى وجود إحصاء لـ"حالات سابقة".

وبدأت إسبانيا خفض قيود العزل ضمن خطة تدريجية من أربع مراحل نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وعليه يتم السماح للأفراد بالخروج لممارسة الرياضة والتنزه والتسوق كما تم فتح المقاهي والمحال التجارية والحدائق والمكتبات ولكن بسعة محدودة وضمن معايير صحية صارمة.