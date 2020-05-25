إيطاليا تسجل 300 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم، تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و92 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفا و877 وفاة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت السلطات، إلى أن "حالات الوفاة الجديدة لم تشمل منطقة لومباردي الأكثر تضررا بسبب مشاكل فنية"، وأن "العدد المسجل أمس الأحد كان 50 حالة وفاة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وفيات لومباردي، أمس الأحد قد أضيفت، اليوم، الاثنين عندما أبلغت المنطقة عن 34 حالة وفاة جديدة.

وسجلت إيطاليا من جهة عدد الوفيات أعلى نسبة في العالم لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي المرتبة السادسة من جهة عدد الحالات المؤكدة حيث سجلت 230158.

وشدد إيطاليا، على أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض أنخفض يوم الاثنين إلى 55300 من 56594 عن اليوم السابق، بعد تماثل 1294 مصاب للشفاء.

وأكدت السلطات الإيطالية، على أنه تم فحص 2.219 مليون شخص للفيروس حتى اليوم، مقابل 2.198 مليون شخص يوم الأحد من بين حوالي 60 مليون نسمة.

وفي إسبانيا، سجلت السلطات، انخفاضا ملموسا للوفيات اليومية بكورونا المستجد، حيث أعلنت، اليوم، رصد 50 حالة جديدة مقابل 70 في الإحصائية المنشورة أمس الأحد.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بياناتها الجديدة، إنه تم تسجيل 50 وفاة ناجمة عن عدوى كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ الحصيلة العامة لضحايا الجائحة 26834.

ويأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا في الإحصائية المنشورة يوم 23 مايو 48 حالة، وفي 24 مايو 70.

وتسجل إسبانيا، التي كانت سابقا إحدى أكبر بؤر تفشي كورونا المستجد في العالم، أقل من 100 وفاة جديدة جراء المرض لليوم التاسع على التوالي، ما يشير إلى انخفاض كبير لهذا المؤشر في البلاد والذي تجاوز في بعض الأيام 700 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 132 حالة جديدة، بعد أن بلغ المؤشر اليومي في 23 مايو 361 حالة، وفي 24 مايو 246، لتصل الحصيلة العامة إلى 235400.

وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس.