ختمة القرآن في أسبوع العيد.. هدية محمود وأصدقائه لشهداء الجيش الأبيض

تضحيات الأطباء في ظل أزمة فيروس كورونا، كانت دافعا لمجموعة من الشباب، بهدف تكريم شهداء الجيش الأبيض، بعد البحث عن محاولات عديدة، لتكريمهم بعد مجهوداتهم الكبيرة.

قرر محمود محمد الشاب العشريني البالغ من العمر 26، برفقة عدد من أصدقاء، قراءة القرآن خلال فترة إجازة العيد على أرواح شهداء الجيش الأبيض، الذين توفوا خلال علاجهم مصابي فيروس كورونا، وأن يكون هذا ثوبها لهم.

"أكثر ما يحتاجونه الأعمال الصالحة".. بهذه الكلمات بدأ محمود حديثه لـ"الوطن"، فأعمال الخير والحسنات، هو أكثر ما ينفع شهداء الجيش الأبيض الآن، "الفكرة جت لنا من حديث الرسول –صلى الله عليه وسلم- (إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)".

جدول صارم وضعه محمود وأصدقائه الـ5، لختم القرآن كاملا في أسبوع واحد، وتقسيمه على كل منهم، "كل واحد ملتزم بتنفيذ الجزء اللي عليه يوميا، القرآن 604 صفحة، يعني كل واحد عليه 17 صفحة يوميا، وفي العيد ده مفيش أي خروجات، فنستغل الوقت للشهداء اللي ضحوا بحياتهم".

تضحيات الأطباء منذ ظهور أزمة فيروس كورونا في مصر في مارس الماضي، كانت دافعا لمحمود وأصدقائه، لتنفيذ تلك المبادرة، "الأطباء قعدوا مع المرضى في الخطر لأسابيع عشان يعالجوهم من غير ما ينتظروا أي تكريم أو مطالب، وحقنا أننا نفتكرهم، ولو نقدر نعمل أكتر من كدا عشانهم هنعمل".