مصرع شخص في مشاجرة بالشرقية.. وأهله يشعلون النيران في منزل المتهم

لقي شخص مصرعه في مشاجرة بين عائلتين بقرية تليجة مركز كفر صقر فيما قام أهله بإشعال النيران في منزل المتهم.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية تليجة التابعة لمركز كفر بسبب مشادة كلامية، سرعا ما أسفرت عن إصابة " ص م " بجروح خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه توفى متأثرا بإصابته، وبعد وفاته قام أهله بإشعال النيران في منزل المتهم .

وانتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة للسيطرة على الموقف، وانتقلت قوات الحماية المدنية للقرية، وتم إخماد النيران والقبض على المتهم بالقتل. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.