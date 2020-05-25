5 أشياء تمنعك من الحصول على شقة بالإعلان الـ13 في الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الحجز الإلكتروني لوحدات الإعلان الـ13 خلال الفترة من 7 يونيو وحتى يوم 13 يونيو المقبل، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم 14 يونيو المقبل حتى يوم 4 يوليو المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطرحت الوزارة الشقق في 10 محافظات وهي: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مطروح.

كما حددت الوزارة الموانع التي تعيق حصول المواطن على وحدة سكنية بالإسكان الـ13، كالتالي:

أن يقل سن المتقدم عن 21 عاما، أو يزيد عن 50 عاما.

أن يزيد صافي دخل المتقدم السنوى من جميع مصادر دخله على 68400 جنيه سنويا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا).

أن يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

أن يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

أن يكون المتقدم ليس من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية أو مرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة.