تخفيض عدد الركاب وغلق الشوارع.. أساليب طنطا لمحاصرة كورونا

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، قراراً بغلق شارع البحر والجلاء في الاتجاهين من كوبري فاروق بالجلاء حتى محلات سور الاستاد بمدينة طنطا، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتي الجمعة القادم من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحا، ومن الساعة التاسعة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم السبت القادم.

كما قرر محافظ الغربية تخفيض عدد ركاب الميكروباص من 14 راكب إلى 10 ركاب، والتشديد على ارتداء الكمامة للسائق والركاب. يذكر أن محافظ الغربية سبق وأصدر قرارا بشأن الالتزام بارتداء الكمامات بكافة المصانع والبنوك والمصالح الحكومية، وإحالة من يخالف ذلك للمسألة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء .