الوكيل: الحصول علي إذن الإنشاء لموقع الضبعة يونيو المقبل

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أنه من المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع محطة الضبعة النووية خلال شهريونيو المقبل.

وأكد الوكيل خلال تصريحات له لـ"لوطن"، أنه يجرى حاليًا تلافى الملاحظات الخاصة بالمشروع ليتم إصدار إذن الإنشاء الذى يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية.

أشار إلى أن الحصول على هذا الإذن يعد إنجازًا رئيسيًا ومعلما أساسيا في عملية الترخيص للمحطة النووية حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) للوثائق التي قدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) والتي تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية في عام 2017 لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الوثائق اشتملت على:

- بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط

- بيانات عن الموقع وخصائصه، وكذلك معلومات عن الشركات التي قامت بدراسة الموقع وأيضا الدراسات التي تمت بالموقع

- أساسيات ومفهوم التصميم (Design basis and Concept)

- تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع (EIA) والذي قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة